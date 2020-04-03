السعودية تقدم حظر التجول في الدمام والطائف والقطيف إلى الثالثة عصراً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة تقديم وقت بدء حظر التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً اعتباراً من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله إن ذلك يأتي في إطار الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها

وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.