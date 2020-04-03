تحرير مواقع في مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

أعلن العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي للجيش اليمني، تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن بإسناد من رجال القبائل وطيران التحالف العربي.

وقال مجلي حسبما أفاد موقع الجيش «سبتمبر نت» إن الميليشيا الحوثية «تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، فضلاً عن القبض على العديد من عناصرها، واستعادة أسلحة متنوعة خلفتها الميليشيا في جبال هيلان».

وأشاد مجلي بدور قوات التحالف العربي وإسناده لكسب هذه «المعركة المهمة». واستهدفت ميليشيا الحوثي بالأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في أطراف مدينة حيس وتسببت بإحراق منزل أحد المواطنين. في وقت بدا المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث اتصالاته مع الأطراف اليمنية لترتيب لقاء خاص باتفاق وقف إطلاق النار استناداً إلى استجابتها للدعوة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة بهدف توحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا».

وذكرت مصادر سياسية يمنية أن المبعوث الدولي عقد لقاءات عن بُعد مع الحكومة الشرعية، ومع قيادات الميليشيا، والمجلس الانتقالي، كما ساهمت أطراف دولية في الاتصالات مع جانب الحكومة الشرعية بهدف وضع الخطوط العريضة لصيغة اتفاق وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.