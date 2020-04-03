1.9 مليار دولار من البنك الدولي لمواجهة «كورونا»

المصدر: (واشنطن - رويترز)

قال البنك الدولي أمس الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق على 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة جائحة «كورونا» في 25 دولة، مضيفاً أنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى.

وأشار البنك إلى أنه يعمل حالياً على إعادة توزيع الموارد في مشروعاتٍ يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريباً. وأفاد بأنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لمكافحة الفيروس.

وتلقت الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من المبلغ الذي تم الموافقة عليه، لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.