المنطقة ترفع درجة التدابير ودعوة لشبكة أمن غذائي خليجية

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

مع ارتفاع حالات الإصابة بـ «كورونا» «كوفيد19» حول العالم، اتجهت دول المنطقة لرفع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لوقف تفشي الفيروس، فيما دعت الكويت إلى إنشاء «شبكة أمن غذائي» موحدة، على مستوى دول الخليج العربية. وأعلنت المملكة العربية السعودية، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتباراً من يوم أمس، وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن مصدر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة «كورونا»، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، تقرر السماح - في أضيق نطاق - لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين.

وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً يومياً.

بدورها، اقترحت الكويت، إنشاء «شبكة أمن غذائي» موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول. وقالت التجارة الكويتية، في بيان، إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، الذي تم أمس، عبر «الاتصال المرئي»، وناقش الآثار الاقتصادية لوباء «كورونا».

وأعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81 حالة.وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع حالات الشفاء إلى 341 حالة.

من جهته، أكد وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 57.