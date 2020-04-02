تونس تكشف عن شبكة لنقل مرتزقة تركيا إلى أوروبا

المصدر: تونس - البيان

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تونس - البيانقالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، تمكنت، في إطار عمل استخباراتي، تجاوز الحدود، واستوجب التنسيق مع إحدى البلدان، من الكشف عن شبكة مختصة في تسفير عناصر إرهابية، سبق وجودها بمناطق النزاع المسلح، نحو دول أخرى خاصة بالفضاء الأوروبي.ورغم أن وزارة الداخلية التونسية، خيرت عدم التفاصيل الكاملة، إلا أن مصادر ليبية قالت لـ «البيان»، إن المقصودين بالعناصر الإرهابية، هم المرتزقة الذين تولىت تركيا نقلهم من مناطق تحتلها شمالي سوريا إلى طرابلس، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، والذين اتجه عدد منهم للتسلل نحو الضفة الشمالية للمتوسط، وبخاصة إيطاليا وفرنسا،وبينت الداخلية التونسية، أنه تم تمكين العناصر الإرهابية من وثائق سفر وبطاقات إقامة مزورة، مشيرة إلى أنه، وبعد توفير معطيات دقيقة تخص أمير الخلية، وهو تونسي الجنسية، على غرار الإحداثيات الخاصة بمكان وجوده، وبعض المعطيات الخاصة، تمكنت وحدات خاصة تابعة لهذا البلد، من إلقاء القبض عليه، وحجز عدد من الوثائق المزورة، ليعترف هذا الأخير بكل أنشطته الإرهابية، من ذلك مشاركته بالقتال في صفوف تنظيم داعش بسوريا، إضافة إلى نشاطه في مجال تزوير وثائق السفر، مع شركاء له موجودين بدولتين أوروبيتين.وتولت الوحدة المتعهدة إشعار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع، قصد النظر في استصدار بطاقة جلب دولية في هذا الأخير، في محاولة لتسلمه، وكشف كل علاقاته بالبلاد التونسية.وكان تقرير إخباري استقصائي، كشف أن مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، من أجل القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج، فروا باتجاه أوروبا، وآخرون في طريقهم إلى هناك.وفي أوائل مارس الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 117 عنصراً من مرتزقة أردوغان، نجحوا في الوصول إلى أوروبا، عبر رحلات الهجرة غير الشرعية، لمنطقة من مناطق ليبية تخضع لسيطرة الميليشيات.