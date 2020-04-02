الكويت تسجل 25 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 342 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، قوله في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الإصابات موزعة على ست حالات مرتبطة بالسفر، وهي أربع حالات لمواطنين كويتيين، مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، وحالة لمقيمة من الجنسية الفلبينية مرتبطة بالسفر إلى فرنسا أيضاً.

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر عددها تسع حالات، وهي سبع حالات لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الهند.

وذكر أن الحالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها عشر، وهي ست حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية.

كان الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قد أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالة واحدة لمواطن كويتي، ليصل مجموع من أُعلن شفاؤهم من المرض إلى 81 حالة.