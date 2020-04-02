6 وفيات و69 إصابة جديدة بكورونا في مصر

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الاربعاء عن تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إضافة إلى ست حالات وفاة أخرى.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 69 حالة جديدة جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، لافتا إلى وفاة 6 حالات أخرى وهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت أول أمس الاثنين بأداء وزارة الصحة المصرية في مكافحة فيروس كورونا، ودعت إلى استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة.

يشار إلى أن مصر قد اتخذت حزمة من الاجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد شملت تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ووقف الانشطة الرياضية وحظر تجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا واغلاق المساجد والكنائس ودور السينما والمسرح، وإغلاق المحال الساعة الخامسة يوميا ووقف الرحلات الجوية الدولية.