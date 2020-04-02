المنطقة تشدّد إجراءات احتواء الوباء

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شهد عدد من دول المنطقة تسجيل حالات شفاء وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما تمّ اتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من انتشاره، على رأسها تمديد الإغلاق، وسط تحذيرات من جماعات تطلق دعوات بهدف إثارة البلبلة وخرق الإجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، شفاء سبع حالات جديدة وتسجيل 28 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن تماثل 34 حالة للشفاء، وتسجيل 18 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 210 حالات.

إلى ذلك، أظهرت إحصائية عراقية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 715 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 50 حالة والشفاء 192.

دعوات انضباط

في السياق، حضّ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المواطنين على التحلي بالانضباط للمساعدة في التغلب على انتشار فيروس كورونا. وفيما قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوماً يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجيناً، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تمديد تعليق رحلاتها الداخلية والخارجية حتى إشعار آخر.

تمديد إغلاق

ومدّدت تونس، لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التام. وقالت الرئاسة التونسية، إنّ مجلس الأمن القومي قرّر تمديد تدابير الحجر الصحّي حتى 20 أبريل. إلى ذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في ليبيا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين. وفيما أعلن لبنان تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 479، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إنه تمّ تسجيل 15 حالة إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي العدد إلى 134.

تحذير

وحذرت دار الإفتاء المصرية، من الجماعات الإرهابية التي دأبت على إطلاق دعوات تهدف إلى إثارة البلبلة وخرق إجراءات الوقاية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الوباء. وأضافت أنّ هؤلاء سعوا بأكثر من طريقة إلى تحريض الناس على مخالفة قرارات حظر التجول ومنع التجمعات، فنادوا بالخروج في مسيرات على خلاف الشرع.