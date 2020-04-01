الشرعية اليمنية تعتلي سلسلة جبال هيلان

المصدر: عدن - البيان

سيطرت قوات الحكومة الشرعية في اليمن على معظم سلسلة جبال هيلان، في مديرية صرواح محافظة مأرب للمرة الأولى منذ بداية الحرب مع ميليشيا الحوثي. وأبلغ مصدران عسكريان في مأرب «البيان» أن قوات الجيش وبإسناد كبير من مقاتلي قبيلة مراد تمكنت من السيطرة على معظم سلسلة جبال هيلان، التي تبلغ تمتد مسافة 14 كيلو متراً، وتطل على منطقة «المخدرة» شمال صرواح تمتد حتى منطقة العقبة المطلة على مديرية مدغل، شمال شرقي مأرب.



وحسب المصدرين فإن المعارك تدور حالياً مع ميليشيا الحوثي في موقعين فقط ما زالا تحت سيطرتها وهما مرتفعات الأريلات والمقاطع، وإذا تمكنت قوات الجيش من تحريرهما فإنها بذلك ستفرض السيطرة الكاملة على مديرية صرواح، وتؤمن مدينة مأرب بشكل كامل، لأن هذه السلسلة الجبلية تشرف مباشرة على الطريق الرئيسي الذي يمتد من صرواح حتى صنعاء مروراً بمديريات خولان، كما تشرف على الطريق الرئيس الذي يمتد من صرواح وحتى صنعاء، مروراً بمديريتي نهم وبني حشيش.