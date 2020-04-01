وفاة معمر يمني تزوج 35 امرأة

المصدر: عدن - البيان



عن عمر يناهز 120 عاماً توفي المعمر اليمني حسن صالح الدجرة مخلفاً وراءه 300 من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد، وبعد أن تزوج 35 امرأة.



وذكر أحد أحفاده ويدعى عبد الناصر أن جده توفي في محافظة المحويت مديرية بني سعد، حيث تزوج طوال حياته 35 مرة وخلف من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد ما يزيد على 300 فرد.



ويقول السكان إن الرجل الذي يمتلك مساحة واسعة من الأراضي كان مثار جدل الناس، بسبب كثرة زيجاته في منطقة بني الأزرق، قبل أن يغادر الحياة بعد معاناة مع المرض، إذ كان مصلحاً اجتماعياً يحل قضايا السكان وخلافاتهم.