تونس تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 394 حالة.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر الثلاثاء، تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين، حتى التاسع عشر من أبريل المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة التونسية، إن قيس سعيد أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تقييم للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، والنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقرر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، فيما دعا الرئيس التونسي إلى "التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة".