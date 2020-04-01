الكويت: 7 حالات شفاء جديدة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 80 حالة شفاء

المصدر: كونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء 7 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن الحالات السبع موزعة على خمس حالات لمواطنین كویتیین (أربع نساء ورجل) وحالتین لمقیمتین

اثنتین.

وأضاف أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.