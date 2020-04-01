السعودية تدعو للتريث في إبرام عقود الحج

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دعا وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج. وأكد الوزير في تصريحات لقناة الإخبارية من أمام الكعبة المشرفة أنه تمت إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

وأشار إلى أن المتواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتّعون بصحة جيدة، مؤكداً أن المملكة تقدم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت رصد 110 مصابين بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1563 إصابة. وأعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات.

وقال الناطق باسم الوزارة د.محمد العبد العالي إنه تم تسجيل شفاء 50 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 165 حالة.

إصابات وشفاء

وسجلت الكويت 23 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 289 حالة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند، إن 13 إصابة دخلت العناية المركزة بينهم 3 حالات حرجة.

وأوضح أن 216 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات، وأن 911 حالة خرجت من الحجر الصحي.

وأعلن في وقت سابق عن شفاء كويتية تبلغ 82 عاماً، ليصل مجموع المتعافين إلى 73 حالة.

النجف وكردستان

وفي العراق سجلت محافظة النجف 22 إصابة جديدة، فيما سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان 12 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة. وأعلن لبنان تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص كان يعاني من أمراض مزمنة.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل أعلنت وفاة أحد المرضى لديها وهو في العقد الخامس من العمر.

وأشارت إلى أن المريض كانت حالته حرجة في قسم العناية الفائقة، حيث كان يعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى فيروس «كورونا». وسجل لبنان 17 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رام الله وغزة

وأعلن إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أمس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في رام الله وغزة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الإصابات في غزة ارتفع مع الإصابة الجديدة إلى 10 حالات حتى الآن وجميعها مستقرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 18 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 574 حالة.

وقالت الوزارة إن 15 إصابة تماثلت للشفاء، مشيرة إلى أن عدد الوفيات يبقى عند 33 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227.

وفي السودان قال مصدر بوزارة الصحة السودانية لـ«سكاي نيوز عربية»، إنه تم تسجيل مصاب سابع، فيما تماثل مريض للشفاء.