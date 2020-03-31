السعودية تدعو العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج هذا العام

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية الآن للحفاظ على سلامتهم.

ودعا بن طاهر دول العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج هذا العام حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا

وأشار وزير الحج السعودي إلى أن المملكة قدمت الرعاية إلى 1200 معتمراً لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم بسبب فيروس كورونا. وأكد إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة و20 في مكة.