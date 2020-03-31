وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام

المصدر: وكالات

توفي عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري اليوم "الثلاثاء" عن عمر 88 عاماً في فرنسا.

وقال مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق إن خدام توفي "الثلاثاء" في فرنسا عن عمر 88 عاما.

وكان خدام أصبح معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005.

وأضاف صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا "الثالثة بتوقيت غرينتش" عقب إصابته بأزمة قلبية.

وعمل خدام لمدة 30 عاماً في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ونجله بشار الذي أصبح رئيساً عام 2000