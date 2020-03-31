المغرب يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 556 شخصاً

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الاثنين زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 556 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية في الإفادة الصحفية اليومية للوزارة إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة. ووصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 15 حالة.

وأضاف أن نسبة الوفيات في المغرب بهذا الوباء، تصل إلى ستة في المائة وهي "نسبة قريبة من النسبة التي توجد بدول أوربية، وتقل عن النسب في دول أخرى".

كما قال إن معدل أعمار الوفيات يصل إلى 66 عاما وإن 82 في المئة منهم يعانون من أمراض مزمنة.

وتوقع أن ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة، بعد تكثيف إجراء التحاليل المختبرية. واعتبر أن الحالة الوبائية في المغرب تبقى في حدود توقعات وزارة الصحة.