الأمم المتحدة تطلب جمع 1.5 تريليون دولار للدول النامية

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

طلب خبراء اقتصاديون من الأمم المتحدة جمع مبلغ 1.5 تريليون دولار للدول النامية وإلغاء ديونها بما يصل إلى تريليون دولار هذا العام لمساعدتها على مواجهة جائحة «كوفيد - 19».

في دراسة جديدة صدرت الاثنين، أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أنه «يزداد التنبؤ صعوبة» بالتداعيات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا المستجد، ولكن «من الواضح أن الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة للاقتصادات النامية».

وتشير الدراسة إلى أنه «حتى لو كانت خطط التحفيز الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً تمنع حدوث فترة طويلة من الكساد، فإنها لن تمنع الركود في الاقتصاد العالمي هذا العام». ووفقاً لخبراء مؤتمر «أونكتاد» فإن البلدان النامية، باستثناء الصين وربما الهند، ستواجه صعوبات خطيرة بسبب الوباء.

فجوة تمويل

وستكون نتائج هذا الوباء مقترنة بالركود العالمي كارثية بالنسبة للعديد من البلدان النامية، وفقاً للاقتصاديين الذين قدروا أن تواجه هذه البلدان فجوة تمويل تراوح بين 2000 إلى 3000 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.

وقال ريتشارد كوزول رايت، مدير العولمة واستراتيجيات التنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في بيان، إن «الاقتصادات المتقدمة وعدت ببذل كل ما هو ضروري لمنع الشركات والأسر من المعاناة جراء خسارة فادحة في الدخل».

استجابة عالمية

وأضاف، «ولكن إذا أراد قادة مجموعة العشرين احترام التزامهم في تنسيق +استجابة عالمية بروح التضامن+، فيجب اتخاذ إجراءات من أجل ستة مليارات إنسان يعيشون خارج اقتصادات مجموعة العشرين».