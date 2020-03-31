الأردن يجلي 1934 شخصا من الحجر الصحي بينهم أميران

المصدر: (عمّان - د.ب.أ)

بدأت صباح أمس عملية إجلاء المحجور عليهم صحياً في فنادق البحر الميت بالأردن، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي امتدت لمدة أسبوعين.

ووفقاً لما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن الخطة تتضمن إجلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت، موزعين على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية. يذكر أن خلية إدارة الأزمة أعدت خطة إجلاء شاملة للأشخاص المحجور عليهم في الفنادق على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت صباح أمس وجرى خلالها إجلاء جميع الأردنيين المحجور عليهم من عمان والبحر الميت إلى مساكنهم، والمرحلة الثانية تبدأ اليوم ويجري خلالها إجلاء جميع الجنسيات غير الأردنية المحجور عليهم، وحسب ترتيب سفاراتهم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.