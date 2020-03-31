التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير أهداف حوثية باليمن

المصدر: عدن - البيان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية في اليمن، بالتزامن مع مواقع عسكرية متعددة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظة الحديدة وفي محافظة صعدة.

وأوضح التحالف في بيان له أن العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين، مؤكداً استمراره باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين.

حماية المدنيين

وقطع التحالف باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين.

ضربات جوية

وقال سكان في صنعاء لـ«البيان» إن مقاتلات التحالف نفذت ضربات جوية عنيفة منتصف نهار أمس استهدفت المجمع الرئاسي في جنوب صنعاء ومعسكر النهدين وعطان والحفا، كما استهدفت قاعدة الديلمي العسكرية ومعسكر الصيانة ومدرسة الحرس في شمال المدينة.

واستهدفت مقاتلات التحالف أيضاً مواقع الميليشيا في مديرية الصليف شمال مدينة الحديدة ومنطقة المنصري في مديرية الحالي، ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في الحديدة ومعسكرات في محيط مدينة صعدة المركز الرئيسي لميليشيا الحوثي.

وتأتي هذه الغارات بعد يوم على فشل الميليشيا في إطلاق صاروخين باليستيين من منطقة همدان في الضواحي الغربية للمدينة،

وفي السياق ساندت مقاتلات التحالف قوات الشرعية في المواجهة مع ميليشيا الحوثي في غرب مأرب وفي محافظة الجوف، فيما أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن موافقتها على الدعوة التي أطلقها المبعوث الدوليا مارتن غريفيث بشأن عقد اجتماع عاجل للاتفاق على وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة جائحة كورونا.