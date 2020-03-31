الزرفي: سأُبعد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني

المصدر: (بغداد- البيان- وكالات)

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن حكومته المقبلة ستلعب دوراً جدياً في تخفيف حدة الصراع الإيراني الأمريكي وإبعاد العراق والمنطقة عن تداعياته الخطيرة، لكن عدداً من المراقبين أشاروا إلى أن أوراق اللعب السياسية الداخلية ليست كلها بأيدي العراقيين، حيث إن العراق يعيش تحت وطأة التجاذبات السياسية ذات الأبعاد الخارجية.

وكتب الزرفي في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة، وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة إيران لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق».. مشدداً على أنه «سيبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة هذا الصراع وإبعاد العراق والمنطقة عن تداعياته الخطيرة».

يعد العراق أكثر منطقة صراع متفجرة في الحرب غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، وأدى تصاعد حدة التوتر بين البلدين وازدياد ضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ودعم الأخيرة لميليشيات مسلحة في العراق إلى أن يصبح هذا البلد ساحة صراع سياسي وعسكري للخصمين بالنظر إلى قرب العراق من إيران.