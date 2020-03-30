السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية للمصريين

المصدر: القاهرة-وكالات

أعلن ناطق باسم الرئاسة المصرية، للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها.



وشدد السيسي على دور أجهزة حماية المستهلك، لضمان توفر مختلف السلع للمصريين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.



وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أول من أمس، قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.



ويأتي القرار، في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة، لتوفير احتياجات المصريين من السلع، وبصفة خاصة، السلع الأساسية، وجاء ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، للسماح لشاحنات نقل المنتجات والمستلزمات والعمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.