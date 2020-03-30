تفاؤل أردني باحتواء «كورونا» خلال أسبوعين

المصدر: عمان -وكالات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أن المملكة لم تدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدربة بشكل جيد.



وأكد في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية أن الأردن قد يتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.



وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن الليلة الماضية عن تمديد تعليق العمل في جميع الهيئات العامة والوزارات لمدة أسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل المقبل.



وقال العضايلة إن تلك التدابير تهدف إلى المساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة في البلاد إلى 259 وتسجيل ثاني حالة وفاة أمس الأحد.



يأتي هذا في وقت بدأت صباح اليوم عملية إجلاء المحجور عليهم صحياً في فنادق البحر الميت بالأردن، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي امتدت لمدة أسبوعين.



ووفقاً لما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن الخطة تتضمن إجلاء 1934 شخصاً من فنادق البحر الميت، موزعين على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية.



يذكر أن خلية إدارة الأزمة أعدت خطة إجلاء شاملة للأشخاص المحجور عليهم في الفنادق على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت صباح اليوم ويجري خلالها إجلاء جميع الأردنيين المحجور عليهم من عمان والبحر الميت إلى مساكنهم، والمرحلة الثانية تبدأ صباح يوم غد الثلاثاء ويجري خلالها إجلاء جميع الجنسيات غير الأردنية المحجور عليهم، وحسب ترتيب سفاراتهم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.