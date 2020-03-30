وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أول طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، مساء أمس الأحد، بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أحمد اللواح (50 عاما) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر تلقى العدوى من عامل هندي مصاب كان يعمل بمصنع جنوبي بورسعيد.

وأجرى العامل الهندي التحاليل بمختبر الطبيب الخاص دون أن يعلم بإصابته، وفور علم اللواح بإيجابية حالة الهندي عزل نفسه ذاتيا حتى ظهرت الأعراض وتأكدت إصابته وتم نقله إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونعى عدد من الأطباء بينهم مصطفى السعيد نقيب أطباء بورسعيد الفقيد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وتمنوا الشفاء لابنته للاشتباه بإصابتها بالفيروس.