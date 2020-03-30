السعودية تقدّم موعد حظر التجوّل

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تأخذ الإجراءات الوقائية والمواجهة مع فيروس «كورونا» المستجد منحى مناهضاً للوباء، في سبيل مواجهته والحد من انتشاره، وأثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في دول عديدة. المملكة العربية السعودية قررت تقديم موعد حظر التجول في جدة، فيما ظهرت إصابات جديدة في عدد من الدول العربية. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بداية من أمس، وقال إنه تقرر أيضاً تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، ما عدا الفئات المستثناة في قرار منع التجول.

الكويت ومسقط

وسجّلت الكويت 20 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 255. وقالت إن حالات الشفاء بلغت 67، وأشارت إلى أن 12 حالة من المصابين في العناية المركزة، وغادر 910 الحجر الصحي. وسجلت سلطنة عمان، 15 حالة إصابة جديدة، لترتفع الإصابات إلى 167، وأشارت إلى شفاء 23 حالة. وسجل العراق 41 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 547، في حين شفيت 143 حالة.

وفيات

وسجلت مصر 40 حالة جديدة، أمس، ليصل العدد الكلي إلى 576، إلى جانب 6 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 36 حالة وفاة. وكشف د.خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة.

وفيما قالت أعلنت الصحة السورية، أمس، أن سيدة توفيت بعد دخولها المستشفى وتبين بعد إجراء الاختبار أنها كانت تحمل فيروس كورونا لتصبح بذلك أول حالة وفاة بالفيروس تسجل في سوريا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 10 وفيات. وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالتين لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة، وكلاهما في العقد الثامن من العمر. وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 35 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي 1624. وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 12 حالة، وحالات الوفاة 26.