الحكومة الفلسطينية تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة «كورونا»

المصدر: رام الله - رويترز

قال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، إن الحكومة تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في رام الله : «تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة».

وأفاد اشتية، بأن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص كورونا وأجهزة التنفس.

وقال: «خلال أيام ستصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضا سيصلنا أعداد من أجهزة التنفس».

وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حالياً على إجراء الفحص لألف عينة يومياً لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

وقال إن حكومته تعمل على دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في غزة.