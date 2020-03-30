كمامات بتوقيعات فنية في غزّة

المصدر: غزة - أسامة الكحلوت

في ظل حالة الركود الشاملة في قطاع غزة بعد الكشف عن مرضى مصابين بفيروس «كورونا» في القطاع، ينشط ثلاثة فنانين للرسم على الكمامات التي زاد انتشارها بين مواطني غزة، لتشجيع الناس على ارتدائها، من خلال رسومات تعبر عن الفرح والحياة والأمل. ونتيجة حالة الهدوء السائدة في غزة على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، اجتمع الفنانون الثلاثة تامر الديب، ودرغام قريقع، وسماح سعد، في منزل زميلهم قريقع، واشتروا مجموعة من الكمامات، وانطلقوا في مبادرتهم بالرسم عليها.

وعلى طاولة كبيرة، وضعوا عليها أدوات الرسم، يمارس الفنانون الثلاثة هوايتهم في الرسم، من خلال رسومات توحي للأمل والحياة.

نشاط انطلق خلال اليومين الماضيين للفنانين الثلاثة، تبعه توزيع الكمامات التي تحمل الرسومات على الأطفال في شوارع الشجاعية، تشجيعاً على ارتداء الكمامات.

الفنان تامر الديب (22 عاماً)، قال إن فريقه انطلق بمبادرة الرسم على الكمامات، كإجراء احترازي لتشجيع المواطنين على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار الفيروس، ولتشجيع المواطنين على ارتدائها.

وأضاف لـ«البيان»: جميع الكمامات التي بحوزتنا، حولناها إلى لوحات صغيرة تحتوي على رسومات للأمل والحياة والفرح، لتشجيع الأطفال والمواطنين على ارتداء الكمامة، لإيصال فكرة جميلة عن الكمامات.

إقبال كبير

ولوحظ خلال الأيام القليلة الماضية إقبال كبير من المواطنين على شراء قفازات اليد والكمّامات. ولم يفرض أي قرار صعب حتى الآن في غزة، مثل منع التجول أو إغلاق المحال التجارية، لكن الحكومة منعت التجمعات.

وكرست الفنانة نيفين أبو سليم، موهبتها وعملها في الرسم على الكرتون، لنشر ثقافة الكمّامات، للحد من الفيروس بشكل منفرد من داخل منزلها غرب دير البلح.

نيفين التي درست تصميم الأزياء، انطلقت إلى أداء مناسك العمرة قبل شهر تقريباً، وكانت مقررة أن تمدد إقامتها في السعودية، لكن «كورونا» أجبرها على العودة إلى غزة، وتفاجأت عندما وصلت بقرار وزارة الصحة فرض الحجر المنزلي على كل العائدين 14 يوماً.

وأطلقت نيفين موهبتها من جديد من داخل الحجر المنزلي، بتصميم لوحات فنية ورسومات على الكمامات. تقول: «بدأت برسومات عادية، ولكن تحولت برسوماتي إلى موضوع الساعة فيروس كورونا، وكسرت الملل في الحجر البيتي، وبدأت أرسم رسومات تحمل الفيروس للتوعية منه، ونشرتها على صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التوعية لمحاكاة الوضع الحالي».

ورسمت أبو سليم، فيروس «كورونا» قادم من المعبر، وأسلاك شائكة تحيط قطاع غزة، لنشر فكرة أخذ الاحتياطات اللازمة، ولوحة «خليك في البيت»، ولوحة تحتوي على الكرة الأرضية ترتدي الكمامة، وعليها فيروس يحمل عام 2020، ورسومات توعوية أخرى للأطفال.