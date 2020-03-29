مصر تمدد تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد

المصدر: وكالات

قرر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، مد تعليق صلاة الجمعة والصلاة بالمساجد والزوايا وغيرها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال الوزير وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، "قررنا تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدا أن "مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة".

وبدأ مساء الأربعاء الماضي، حظر تجوال ليلي في أنحاء مصر ضمن حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتقليل التجمعات والحد من انتشار العدوى. فيما تم تطبيق قرار وزارة الأوقاف المصرية بتعليق صلاة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية تفاديا لانتشار العدوى.

واتخذت الكنيسة القبطية، بوقت سابق، قرارا بتعليق الصلوات والطقوس الدينية في الكنائس للحد من التجمعات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 576، بعد تسجيل 40 إصابة جديدة.