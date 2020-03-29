تركيا وميليشياتها تقطع المياه عن الحسكة

المصدر: دمشق، بروكسل - البيان، وكالات

قطعت القوات التركية وميليشياتها المياه عن مدينة الحسكة السورية والتجمعات التابعة لها بعد إيقاف الضخ من محطة علوك بريف رأس العين وهددت حياة نحو مليون نسمة.



وأكد مدير مياه الحسكة المهندس محمود عكلة في تصريحات صحافية اليوم الأحد قطع المياه من قبل القوات التركية وميليشياتها الليلة الماضية دون معرفة الأسباب، لافتاً إلى أن ما يحدث انتهاك واضح وجريمة إنسانية بحق أهالي مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها وزيادة معاناتهم.



وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها قطع مياه الشرب من قبل القوات التركية وميليشياتها خلال الشهر الجاري.



في غضون ذلك، كرر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في سوريا.



وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بيان إنّ «وقف إطلاق النار الذي أقرّ حديثاً في إدلب لا يزال هشاً. ينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سوريا».



وتابع أنّ «وقف الأعمال القتالية في البلاد مهم».