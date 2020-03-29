مستوطنون يهاجمون قرية في الخليل

المصدر: (القدس المحتلة-وكالات )

هاجم مستوطنون، أمس، قرية التوانة في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل، فؤاد العمورن، مستوطنو «حفات ماعون» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة يطا، هاجموا القرية، ورشقوا الأهالي ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين، الذين تصدوا للمستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

على صعيد متصل، قطع مستوطنون، مئات أشجار الزيتون في أراضٍ واقعة بين محافظتي بيت لحم والخليل. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن المستوطنين قطعوا نحو 300 شجرة زيتون في أراضي منطقة القانوب، القريبة من مستوطنة «اصفر»، وتعود للفلسطيني سمير عابد الشلالدة.