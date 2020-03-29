دعوة أممية إلى وقف نار بسوريا لتفادي الوباء

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا أمس إلى وقف لإطلاق النار لتفادي «تفاقم الكارثة» في البلاد مع ظهور أول إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، فيما ظهرت حالات إصابة جديدة بالفيروس في عدد من الدول العربية، بالتوازي مع حالات شفاء أيضاً.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 حالات. وسجلت 21 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 412. وأعلن الأردن السبت تسجيل أول حالة وفاة جرّاء «كورونا» لمواطنة أردنية ثمانينية كانت تعاني من مشكلات صحية. وسجلت ست إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية ليرتفع العدد إلى 97.

الحالات الجديدة هي أربع في قريتي أرطاس وبيت ازكاريا بمحافظة بيت لحم، وحالة في حزما (شرقي القدس) لشاب عمره 29 سنة والثانية في القبيبة (غربي رام الله). وأعلنت قطر عن أول حالة وفاة، فيما سجلت وزارة الصحة السعودية وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أربع.

كما سجلت 99 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1203، فيما عدد المتعافين بلغ 37. وسجل العراق حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42. كما سجل 48 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 506، فيما بلغت حالات الشفاء التام 131.

عودة بحرينيين

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين عن وصول المواطنين المتواجدين في مسقط القادمين من إيران عبر الدوحة على متن طائرة مؤجرة لإجلائهم. وسجلت سلطنة عُمان 21 حالة إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152، مشيرة إلى شفاء 23 حالة.