«الفيروس» يلغي مسيرات العودة في غزة

المصدر: (غزة - د.ب.أ)

قررت هيئة مسيرات العودة في غزة، أمس، إلغاء المسيرات المقررة غداً على السياج الفاصل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا. ودعت الهيئة سكان غزة إلى «عدم التوجه إلى مخيمات العودة يوم 30 من الشهر الجاري والبقاء في البيوت، وعدم الخروج منها حفاظاً على سلامتهم من جائحة كورونا والالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية».

وعوضاً عن التظاهر، حثت الهيئة على «رفع الأعلام الفلسطينية، وحرق أعلام الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف حركة السير والمواصلات العامة لمدة ساعة ظهر بعد غد مع إطلاق صافرات الإنذار لإحياء ذكرى يوم الأرض» الفلسطينية. وكانت هيئة مسيرات العودة أعلنت في 26 ديسمبر الماضي وقف المسيرات لثلاثة أشهر، ومن ثم تحويلها لتظاهرات شهرية على أن يتم استئنافها اعتباراً من 30 مارس.