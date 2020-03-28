البحرين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 19 حالة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة البحرینیة الیوم "السبت" تسجیل 7 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فیما تماثل للشفاء 19 حالة أخرى.

وذكرت الوزارة في بیان صحافي عبر صفحتها على "تويتر" أن عدد "الحالات القائمة" بلغ 215 منھا 214 "مستقرة" وحالة تحت العنایة المركزة.



وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي "للحالات المتعافیة" في البحرین بلغ 254 بعد تسجیل 19 حالات إضافیة وإخراجھم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقیھم الرعایة اللازمة.



وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت الأربعاء الماضي تسجيل رابع حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر "78 عاما" مصاب بفيروس كورونا، ويعاني من أمراض وظروف صحية.