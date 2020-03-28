المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصبح عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين، أول وزير سوداني يخضع للعزل الشخصي بعد تعرفه على الحالة رقم 4 المكتشفة بالإصابة بـ "كورونا". وقال ابراهيم انه اختار العزل الشخصي في منزله، واتخذ كل الاحتياطات لكونه صادف إحدى الحالات المكتشف إصابتها بـ "كورونا"، وتم الاعلان عنها في وقت مبكر من فجر السبت، وأوضح الوزير السوداني في رسالة مختصرة نهار السبت: " سأكون في حالة عزل شخصي في البيت، اتخذت كل الاحتياطات، كنت قد صادفت الحالة رقم 4 المعلنة، ورغم انني كنت على بُعد متر أو أكثر وكنت أضع الكمامة .. إلا انني ومن موقع المسؤولية وحرصاً على صحة الجميع، أعلن العزل الشخصي وسأكون على اتصال دائم لمباشرة عملي من بعد".

الجدير بالذكر ان الحالة التي قصدها الوزير، تعود لسوداني في العقد السادس من العمر ويسكن ولاية الخرطوم وهو الآن في عنبر العزل، بحسب بيان وزارة الصحة السودانية

ووصل للسودان قادماً من فرنسا يوم الجمعة 20 مارس، وقام بتبليغ وزارة الصحة يوم 25 مارس وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل وأخذت منه العينة في نفس اليوم 25 مارس

وظهرت نتيجة معمل الصحة العامة لوزارة الصحة مساء الجمعة 27 مارس بعد الساعة السابعة ونصف ليلاً، وهو يتلقي الرعاية الطبية حالياً في عنبر العزل وتقوم فرق الوزارة بالاتصال بمخالطيه من الأسرة وركاب الطائرة التي التي عادت به من فرنسا، ووصل العدد للحالات المكتشفة في السودان 5 حالات بعد ثبوت اصابة شخصين مساء الجمعة.