الكويت تعلن شفاء 7 حالات جديدة من مصابي كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم السبت شفاء 7 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 )یتوزعون على 6 مواطنین منھم 5 ذكور وأنثى أما الحالة السابعة فھي لمقیمة لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عن الشیخ باسل الصباح قوله إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس.

وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.