واشنطن تسحب موظفيها «غير الأساسيين» من العراق

المصدر: (واشنطن - وكالات)

دعت الولايات المتحدة، أمس، مواطنيها إلى مغادرة العراق بأسرع وقت، فيما أخلت الموظفين غير الأساسيين في سفارتها ببغداد والقنصلية في أربيل، وذلك لأسباب أمنية وانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: إنه «نظراً لمجموعة من الظروف الأمنية وإجراءات السفر المقيدة نتيجة لوباء «كورونا»، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين في السفارة في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل». وأضاف البيان: إن «الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق».

وتضمن البيان مجموعة إجراءات على الأمريكيين القيام بها في حال كانوا في العراق من بينها المغادرة «من خلال الرحلات التجارية بأسرع وقت ممكن، ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بهم». وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعرض السفارة الأمريكية في بغداد على مدى الأيام الماضية إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا من دون سقوط ضحايا.