الشرعية تحرّر مناطق استراتيجية في صرواح والجوف

المصدر: عدن - البيان

تخوض قوات الشرعية أعنف المعارك ضد ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، إذ أحرزت قوات الجيش الوطني تقدّماً باتجاه أطراف المديرية، بعد هجوم شنته على مواقع الميليشيا.

وقال مصدران عسكريان في مأرب لـ «البيان»، إنّ معارك هي الأعنف والأقوى منذ سنوات تدور في الجبهة الغربية في مديرية صرواح، شملت جبال ومرتفعات صرواح والمشجح وهيلان، بإسناد من رجال القبائل، مشيران إلى أنّ المعارك على أشدها، وأنّ مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع الميليشيا، ما أسفر عن إعطاب ثلاث آليات عسكرية ومقتل كل من كانوا على متنها.

ووفق المصادر، فإنّ من بين القتلى رفيق مؤسّس الميليشيا حسين الحوثي، وأحد أهم القيادات الميدانية حسين عيضة الرمام، لافتة إلى أنّ قوات الشرعية حرّرت أتبة شايف في ميمنة صرواح، والتي كانت بيد الميليشيا منذ 2015. وأكّدت المصادر، أنّ لواء قريش التابع للميليشيا والذي نقل من تعز إلى صرواح، فقد معظم عناصره، بعد أن استهدفته مقاتلات التحالف أثناء تحرّكه لتعزيز الجبهة هناك.

زمام المبادرة

إلى ذلك، شدّد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، على أنّ الجيش الوطني بات يمتلك زمام المبادرة والمباغتة، واستطاع تحويل جبهة الضيق والمخدرة والمشجح إلى مقابر لعناصر ميليشيا الحوثي.

وأضاف: «قوات الجيش الوطني استعادت عدداً من العربات والمعدات القتالية والصواريخ، وألقت القبض على عدد من عناصر الحوثي في جبه مجزر»، لافتاً إلى أنّ قوات الجيش الوطني مستمرّة في التقدّم بمنطقة المهاشمة واليتمة ومنطقة صبرين والوجف شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. وأوضح أنّ الجيش الوطني شنّ هجوماً كاسحاً في منطقة قيسين الواقعة بين صبرين وقناو، أسفر عن قتل وأسر العشرات من عناصر الميليشيا.

ووفق مجلي، فإنّ الجيش الوطني حرّر مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق مديرية الصفراء، وعدداً من المواقع الاستراتيجية شمال محافظة البيضاء، أهمها القطور والتباب السود. كما تمكّن الجيش الوطني من السيطرة على مواقع في حريب نهم وقطع طرق إمداد الميليشيا، ونصب كمائن في قطاع حريب نهم بمنطقة صلب ونجد العتق، فضلاً عن قصف تعزيزات ميليشيا الحوثي جنوب صلب.

في الأثناء، صرح الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ قوات التحالف دمّرت، صباح أمس، طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا باتجاه الأعيان المدنية بمدينتي أبها وخميس مشيط.