خادم الحرمين يشيد بتجربة الصين في مكافحة «كورونا»

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس الصيني شي جينبينغ تم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الصيني بنجاح الجهود التي بذلتها بكين في مواجهة هذه الجائحة، مشيداً بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهة أخرى، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تضامن المملكة العربية السعودية مع إيطاليا في الظروف التي تمر بها بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي، أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة «كورونا» المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

في غضون ذلك، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أهمية النتائج التي تمخضت عنها قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية - التي انعقدت عن بعد برئاسة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة أزمة «كورونا».

وطالب السلمي - في بيان أصدره أمس من قمة دول مجموعة العشرين برسم «خطة عمل واضحة» لتنسيق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد الذي يجتاح العالم، سواء من حيث العمل على ضمان توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة ووضع الميزانيات الكفيلة لذلك، أو من حيث تبادل الخبرات من أجل إيجاد لُقاح فعال ضد هذا الوباء.