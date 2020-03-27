تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بكورونا في السعودية

المصدر: وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد و تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل بذلك إجمالى العدد التراكمي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1104 حالات.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية - في مؤتمر صحفي اليوم - أن من بين الحالات التي تم تسجيلها " 10 " حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة وبقية الحالات وعددها /82/ حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية.

ولفت إلى أن معظم الحالات مستقرة فيما يتم تقديم العناية المركزة لـ/6/ حالات حرجة و لم تسجل حالات وفاة إضافية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتي تعاف ليصل عدد المتعافين إلى /35/ حالة.