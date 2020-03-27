غريفيث يدعو لاجتماع عاجل حول وقف إطلاق النار

المصدر: عدن - البيان

دعا المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، إلى عقد اجتماع عاجل لوضع ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار. وقال غريفيث في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، إنّه يدعو الأطراف لعقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة الالتزامات إلى واقع ملموس، متوقعاً الامتثال والوقف الفوري للقتال. وأعرب غريفيث عن سعادته، بالردود الإيجابية لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وقال إنه يتوقع من الأطراف الالتزام بما صرحوا به وتغليب مصلحة الشعب اليمني على كل شيء. وتمنى أن تنضم الأطراف للاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال.



وقال غريفيث، إنّ النداءات المتكررة للسلام التي أطلقها اليمنيون من مختلف المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية ألهمته. وأوضح أن تلك النداءات بوقف المواجهات العسكرية كإجراء فوري لحماية اليمنيين من انتشار فيروس كورونا.