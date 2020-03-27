السعودية تعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 92 حالة إضافية من فيروس كورونا، من بينها 10 حالات لمسافرين قادمين من خارج المملكة، وتم وضعهم في الحجر مباشرة، وبقية الحالات الـ 82 مخالطة.

واوضح أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 1104 حالات، معظمها بصحة جيدة ومستقرة، من بينها 6 حالات حرجة تحت الرعاية الصحية المركزة، كما تماثلت حالتان للشفاء ولله الحمد، ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 35 حالة.

واكد انه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.

ودعا إلى أهمية تقليل المخالطة، والحرص على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.