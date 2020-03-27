الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 225 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكويتية اليوم، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 57 حالة.

وذكر البيان أن 168 حالة تتلقى الرعاية الصحية والطبية، وأن عدد الحالات في العناية المركزة 11 حالة، حالتين حرجتين و9 مستقرة.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر وصل إلى891 شخصا بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.