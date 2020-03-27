الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من " كورونا "

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 57 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم " الجمعة " قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الـ 8 من الفيروس والتي تعود لمواطنين كويتيين ومقيمين.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.