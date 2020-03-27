السيسي يعلن إنشاء صندوق لدعم مواجهة كورونا في إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق بين زعماء إفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في القارة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إلى أن الرئيس المصري شارك صباح أمس في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وهم رؤساء جنوب إفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث تم الاتفاق على اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح أن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد على الدول الإفريقية، ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.

وأكد الرئيس المصري حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وأيضا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى توجيه مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية.

ونوه بأهمية توفير الدعم الدولي لمساندة دول الساحل الإفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب في ظل الظروف الراهنة ونظرا للأعباء الإضافية المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا، مما سيؤثر على جهود مكافحة الإرهاب.