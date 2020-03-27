القوات المشتركة تكسر هجومين للحوثيين في الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

ضاعفت القوات المشتركة في يوم واحد خسائر الميليشيا الحوثية، وكسرت هجومين في جنوب الحديدة، بينما كانت ألحقت خلال الساعات الماضية خسائر وهزائم، وأحبطت عمليات تصعيد في مدينة الحديدة وجنوبي المحافظة، فيما قتل طفلان شقيقان بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من منزلهما في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة، بأن ميليشيا الحوثي نفذت هجومين على مواقع القوات من محورين شمال وجنوب التحيتا، إلا أن القوات تصدت لها بضراوة واستبسال وأجبرتها على التراجع والفرار. وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد خلال المواجهات التي خاضتها القوات، بالإضافة إلى سقوط عدد من الميليشيا بين قتيل وجريح.

وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة، بأن جبهات مدينة ومحافظة الحديدة شهدت في الساعات الأولى من صباح أمس تصعيداً من قبل عناصر الميليشيا الحوثية ذراع إيران في اليمن، انتهى بالفشل الذريع أمام صلابة القوات المشتركة.

وأوضح المصدر أن القوات المشتركة كسرت محاولة تسلل للميليشيا في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة تزامناً مع تجمعات وتحركات مسلحة لعناصرها قرب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل المدينة، وتم التعامل معها بالسلاح المناسب وإجبارها على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي مديرية التحيتا، كسرت وحدات من القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيا صوب منطقة الجبلية وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، كما تم إخماد مصادر نيران الميليشيا التي عاودت استهداف أحياء سكنية في مدينة التحيتا مركز المديرية.

وفي مديريتي الدريهمي وحيس، حققت مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في مواقع ومرابض مدفعية استخدمتها الميليشيا لاستهداف منطقة الشجيرة الآهلة بالسكان جنوب الدريهمي وأحياء سكنية في مدينة حيس.

وفي مديرية بيت الفقيه ردت القوات المشتركة بسلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة على مصادر نيران حوثية استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في منطقة الجاح الاستراتيجية. وتمكن أفراد القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيا الحوثية، في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

إلى ذلك، أفاد مصدر طبي في مستشفى الدريهمي بأن الطفلين، عبدالله أحمد علي دولة (10 أعوام)، وشقيقه سالم أحمد علي دولة (12 عاماً)، تعرضا لإصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسديهما، نتيجة انفجار لغم بعربتهما، في قرية المعاريف، ليفارقا الحياة.

وفي نفس السياق، أصيب مدني بجروح متوسطة، في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية، في مديرية المخا.

وأفاد شهود بأن لغماً أرضياً مضاداً للمركبات، من مخلفات ميليشيا الحوثي، انفجر بشاحنة تقل عمالاً في تقطين البصل في منطقة «الرمة»، ما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة حسن بوكري بجروح.