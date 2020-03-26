مستشفى المكلا للأمومة والطفولة تكمل استعداتها لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تزامنا مع استعدادات محافظة حضرموت لمواجهة تحدي جائحة كورونا الذي ضرب معظم دول العالم في الشهرين الأخيرين وضعت إدارة مسشتفى المكلا للأمومة والطفولة اللمسات الأخيرة لترتيب وضعها في مجابهة هذا الوباء وذلك بإعادة ترتيب الأقسام وتحديد أماكن لاستقبال الحالات وفرزها وتعميم التعريف القياسي للحالات المشتبه بها وآلية وطرق التواصل مع فرق الاستجابة السريعة ، وتم كذلك توزيع وسائل السلامة المهنية للأطباء والممرضين وجميع العاملين في المستشفى .



وأكدت الدكتورة أبها عبدالله باعويضان مدير المستشفى أنه تم تكثيف التوعية والدورات الخاصة بآلية التعامل مع الحالات المشتبه بها ، وتم توفير المعقمات وسبل حماية الطاقم من انتقال العدوى ، مؤكدة أن المستشفى مستعد لتقديم خدماته الطبية لقاصديه وتم رفع جاهزية الكادر الطبي وزيادة عددهم وتكثيف تواجدهم في ردهات المستشفى ، معلنة أنه سيتم تحفيزهم بصرف بدل خطورة لجميع الطواقم المناوبة .