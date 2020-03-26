السعودية تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 3 وتسجيل إصابة جديدة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى ثلاث وفيات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي ، إنه تم تسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣ أشخاص.

وأشار إلى تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الاصابات إلى 1012 حالة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة تتعلق بـ 12 حالة ارتبطت بالسفر من خارج السعودية وبقية الحالات وعددها 100 حالة هي لمخالطين لحالات سبق الإعلان عنها ومعزولة صحيا.

وكانت السعودية أعلنت أمس تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة والمدينة.