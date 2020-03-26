مصر تسجل 54 إصابة جديدة بـ" كورونا" وحالة وفاة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن 15 حالة من المصابين بالفيروس خرجت من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة ، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة ، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاما .

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس ، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.