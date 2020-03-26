صينيون في مصر يثيرون ضجة كبيرة بعد تجهيزهم وجبة ثعابين

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة شواء ثعابين في القاهرة الجديدة، ضجة كبيرة في مصر.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الشرطة داهمت المكان الذي كان بداخله مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذائية.

وتم القبض على المتواجدين بعد ورود بلاغ من أحد السكان، وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 أشخاص من الصينيين، وتم التحفظ على كمية من الثعابين، التي كانت تجهزها إحدى الصينيات كوجبة لأصدقائها.

ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية خوفا من انتشار فيروس كورونا.