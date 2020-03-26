الملك سلمان: نجتمع بقمة الـ 20 لتوحيد الجهود ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن العالم يواجه في هذا الوقت الحرج جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.

وأضاف الملك سلمان في تغريدة على تويتر "نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء.". وتابع "حمى الله العالم من كل مكروه".

إلى ذلك، تعقد في السعودية الخميس، قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية في 02 شعبان 1441 ه الموافق 26 مارس 2020 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.