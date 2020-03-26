الإمارات تدين الهجمات الإهاربية في كابول ونيجيريا وتشاد

المصدر: عواصم - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبداً هندوسياً وسط العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أنّ دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في وقت سابق، عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 15 آخرين في الهجوم الذي استهدف معبداً للسيخ في العاصمة كابول، بعد احتجاز المهاجمين المسلحين 150 شخصاً من أفراد السيخ كرهائن. وتبنّى تنظيم داعش الإرهابي، الهجوم في وقت لاحق.

على صعيد متصل، أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً في جزيرة بوما غربي تشاد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

إلى ذلك، أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً شمال شرقي نيجيريا، إذ أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب نيجيريا جراء هذا الاعتداء، مشددة على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة. وأعربت الوزارة، عن تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا حكومة وشعباً وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. وأعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، أول من أمس، مقتل عشرات الجنود عبر الحدود في شمال شرق نيجيريا في كمين نصبته جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، جون إنينشي، إن الجيش النيجيري تكبّد بعض الضحايا في الهجوم المؤسف. وقال شهود عيان، إن عدد القتلى يتراوح بين 50 إلى 75 شخصاً.